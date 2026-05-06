Nel cuore di Napoli si nasconde una storia dietro il famoso gattò, un piatto che unisce tradizione e leggenda. La ricetta, originaria del francesco gateau, è stata rivisitata nel tempo da Maria Carolina, lasciando un’impronta particolare. Il legame tra il gattò napoletano e il calcio si manifesta attraverso il ricordo di Maradona, che ha fatto del piatto un simbolo della città.

? Cosa scoprirai Come ha trasformato Maria Carolina la ricetta del gateau francese?. Perché il gattò napoletano ha un legame con Maradona?. Chi ha guidato il viaggio tra storia e sapori della città?. Come può il cibo diventare un pilastro per il turismo napoletano?.? In Breve Rassegna conclusa al Circolo Nautico Posillipo con 6.000 partecipanti e venti appuntamenti gastronomici.. Marino Niola spiega l'origine del gattò legata a Maria Carolina e ai monsù.. Marisa Laurito e lo chef Emanuele Barretta hanno partecipato alla serata conclusiva.. L'assessora Teresa Armato pianifica già le prossime iniziative per le feste patronali.. Il Circolo Nautico Posillipo ha ospitato la chiusura della rassegna Vedi Napoli e poi Mangia con la partecipazione del sindaco Manfredi e della madrina Marisa Laurito.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli e il segreto del gattò: tra Maria Carolina e l’anima dei monsù

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