Carpi revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini grazie all' asse tra centrosinistra e Forza Italia

Da modenatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale di Carpi ha deciso di revocare la cittadinanza onoraria conferita nel 1924 a Benito Mussolini. La seduta si è svolta martedì 7 aprile e ha visto l’approvazione di questa decisione con il sostegno di forze di centrosinistra e di Forza Italia. La revoca si basa sulla storia e sui valori associati alla figura di Mussolini, nota per il regime fascista e le sue azioni.

Il Consiglio comunale di Carpi, nella seduta di martedì 7 aprile, ha approvato la revoca della cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini il 17 maggio 1924, in piena epoca fascista. Si completa quindi il percorso intrapreso dalla maggioranza, ma che nella città dei Pio aveva subito una. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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