Carpi revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini grazie all' asse tra centrosinistra e Forza Italia

Il Consiglio comunale di Carpi ha deciso di revocare la cittadinanza onoraria conferita nel 1924 a Benito Mussolini. La seduta si è svolta martedì 7 aprile e ha visto l’approvazione di questa decisione con il sostegno di forze di centrosinistra e di Forza Italia. La revoca si basa sulla storia e sui valori associati alla figura di Mussolini, nota per il regime fascista e le sue azioni.

Il Consiglio comunale di Carpi, nella seduta di martedì 7 aprile, ha approvato la revoca della cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini il 17 maggio 1924, in piena epoca fascista. Si completa quindi il percorso intrapreso dalla maggioranza, ma che nella città dei Pio aveva subito una. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Cotignola revoca la cittadinanza onoraria a MussoliniA Cotignola la cittadinanza onoraria concessa a Benito Mussolini sarà ufficialmente revocata venerdì 10 aprile durante un Consiglio comunale... "Trento, via la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini"A 102 anni dal conferimento, il gruppo Pd – Psi in Comune a Trento chiede ufficialmente la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Temi più discussi: Carpi, oggi si (ri)vota la revoca della cittadinanza al Duce. E grazie a Forza Italia l'odg passerà; La revoca formale della cittadinanza a Mussolini all'ordine del giorno del Consiglio comunale; Carpi ha revocato ufficialmente la cittadinanza al Duce, asse Pd-Forza Italia: Fdi e Lega non votano. Carpi, oggi si (ri)vota la revoca della cittadinanza al Duce. E grazie a Forza Italia l'odg passeràPolitica: Se i meloniani stasera dovessero confermare il non voto dimostrerebbero ancora una volta la loro incapacità di prendere le distanze dagli orrori del Ventennio ... lapressa.it Benito Mussolini non è più cittadino onorario di CarpiIl Consiglio comunale di Carpi, nella seduta di martedì 7 aprile, ha approvato la revoca della cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini il 17 maggio 1924, in piena epoca fascista. La deliber ... temponews.it "Le infamanti insinuazioni a danno di Giorgio Mulè se non fossero parte di una strategia di diffamazione sarebbero ridicole. A Giorgio va la solidarietà di Forza Italia che riconferma il suo impegno per una giustizia giusta". Antonio Tajani x.com Le infamati insinuazioni a danno di Giorgio Mulè se non fossero parte di una strategia di diffamazione sarebbero ridicole. A Giorgio va la solidarietà di Forza Italia che riconferma il suo impegno per una giustizia giusta. - facebook.com facebook