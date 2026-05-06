Un giovane calciatore francese, arrivato dal Metz senza molto clamore, si è fatto strada nel mondo del calcio grazie alle sue capacità tecniche e alla rapidità di pensiero in campo. Classe 2003, ha mostrato di saper combinare muscoli, dribbling e visione di gioco in modo efficace, attirando l’attenzione di diverse squadre. La sua crescita ha portato a un crescente interesse tra i club di livello superiore, che cercano di portarlo nella propria rosa.

A tanto silenzio e compostezza, corrisponde altrettanta passione e fantasia. Arthur Atta va dritto per la propria strada, senza fronzoli. Il suo concetto di senso estetico ha ragione d’essere solo se è concreto. La tecnica deve essere declinata nella pratica, la giocata non può essere fine a sé stessa. La rassegna degli idoli calcistici contiene tutto il pensiero. “Adoro i giocatori che sono una gioia per gli occhi: Kroos, Gourcuff, Neymar, Modric, De Bruyne”. Ma in cima alla lista c’è Cristiano Ronaldo, forse la macchina di gol più letale che sia mai nata. Un esempio anche quando si parla di abnegazione. E qualcosa si percepisce dall’autocritica di Atta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Muscoli, dribbling e pensiero veloce: perché tutti vogliono Atta

Notizie correlate

Perché tutti vogliono andare allo show di Ann DemeulemeesterAll'ultimo show di Ann Demeulemeester davanti al Réfectoire des Cordeliers c’era una folla che raramente si vede per un brand che non gioca il gioco...

Borsa Diesel 1DR: quanto costa, come abbinarla e perché tutti la voglionoBorsa Diesel 1DR: quanto costa e come abbinarla nel 2026 tra quiet luxury, streetwear contemporaneo e revival Y2K.