Mucche maiali e smog | la bomba tossica della Pianura Padana

Dal 2017 al 2023, le emissioni provenienti dagli allevamenti intensivi nella Pianura Padana si sono mantenute costanti, senza segnali di riduzione. Le mucche e i maiali continuano a contribuire all'inquinamento atmosferico nella regione, mentre i livelli di smog restano elevati. I dati mostrano che, nonostante le politiche adottate, le fonti di inquinamento legate al settore zootecnico non hanno subito variazioni significative nel corso di questi anni.

Dal 2017 al 2023 le emissioni degli allevamenti intensivi nella Pianura Padana non accennano a diminuire. È una fotografia preoccupante quella scattata dal rapporto di Greenpeace Italia “Padania avvelenata”, che evidenzia come bovini, suini e avicoli continuino a produrre ogni anno 162,7 migliaia.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate La Pianura Padana allevatrice di ozonoAmbiente Questo gas ha un legame con il metano prodotto dagli allevamenti intensivi: l’area è la più inquinata d’Europa. La Pianura Padana tra alluvioni e agricoltura intensivaA teatro «Penuria padana», monologo teatrale di Stefano Liberti con l’accompagnamento del violoncellista Pasquale Filastò e della cantante Fabia... Aggiornamenti e dibattiti Pianura padana avvelenata dagli allevamenti intensivi, nuovo report di GreenpeaceDal 2017 al 2023 le emissioni generate da bovini, suini e avicoli in Pianura Padana sono rimaste essenzialmente stabili, con 162,7 migliaia di tonnellate di ammoniaca e 12.725 migliaia di […] ... ecodallecitta.it Smog record in Pianura Padana e polvere sahariana: aria pericolosa in gran parte d’ItaliaNei prossimi giorni la Pianura Padana sarà al centro di una grave emergenza ambientale. L’assenza di pioggia e vento crea le condizioni perfette per un accumulo di inquinanti atmosferici, portando la ... blitzquotidiano.it