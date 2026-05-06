Movimento 5 Stelle | si prepara anche a Monza il programma per le politiche 2027

Il Movimento 5 Stelle di Monza e Brianza sta lavorando alla definizione del proprio programma in vista delle elezioni politiche del 2027. La formazione politica si sta riorganizzando e coinvolgendo la propria base per presentare proposte e obiettivi, con l’obiettivo di presentarsi alle urne con un progetto condiviso. La preparazione si concentra anche sulla pianificazione delle attività e delle iniziative che potrebbero essere avviate nel prossimo futuro.