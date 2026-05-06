Movimento 5 Stelle | si prepara anche a Monza il programma per le politiche 2027
Il Movimento 5 Stelle di Monza e Brianza sta lavorando alla definizione del proprio programma in vista delle elezioni politiche del 2027. La formazione politica si sta riorganizzando e coinvolgendo la propria base per presentare proposte e obiettivi, con l’obiettivo di presentarsi alle urne con un progetto condiviso. La preparazione si concentra anche sulla pianificazione delle attività e delle iniziative che potrebbero essere avviate nel prossimo futuro.
Il Movimento 5 Stelle di Monza e Brianza si rinnova e si prepara alle elezioni politiche del prossimo anno. Intanto nel M5S brianzolo ci sono alcuni cambiamenti: Marco Fumagalli diventa il referente per Monza e Brianza, in sostituzione di Gianmarco Corbetta, trasferitosi in un’altra regione.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Notizie correlate
Il Movimento 5 Stelle pensa al programma per le politiche e lancia il progetto "NOVA - Parola all’Italia”Su iniziativa del Presidente Giuseppe Conte, il MoVimento 5 Stelle lancia una nuova sfida a se stesso e alla società civile con il più grande e...
A Monza città vince il no, il centrosinistra festeggia la vittoria al referendum e prepara la sfida per le comunali 2027Monza, 24 marzo 2026 – Una provincia che corre alle urne e un capoluogo che si smarca.
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Dichiarazione Randazzo e Miceli Movimento 5 Stelle; Network Giovani: prosegue il percorso di crescita e organizzazione; Movimento 5 Stelle, Fabio Magistrati confermato coordinatore provinciale; M5S, Conte annulla gli appuntamenti: Devo sottopormi a un intervento chirurgico.
Movimento 5 Stelle: si prepara (anche a Monza) il programma per le politiche 2027Noi proviamo a partire dai numeri da controllare, dalle promesse da mettere alla prova, dai fatti da leggere fino in fondo. Con due caffè al mese sostieni un lavoro che non si ferma allo scandalo del ... monzatoday.it
Giuseppe Conte: come sta dopo l’intervento subitoLe condizioni di salute del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte dopo l'intervento subito. Ecco come sta l'ex Premier. newsmondo.it
Qualcuno ha maggiori dettagli sulle selezioni del movimento cristiano lavoratori (mcl) Perché non rispondono né al telefono, né alle e-mail - facebook.com facebook