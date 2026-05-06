Monte Oliveto balordi nel complesso | Qui Da Vinci dipinse l’Annunciazione Oggi solo rifiuti e tracce di droga

Nel giardino della chiesa di San Bartolomeo a Monte Oliveto, si sono registrate ripetute intrusioni da parte di individui senza permesso. Sul luogo sono stati trovati rifiuti e tracce di droga, mentre si ricorda che in passato si riteneva che il dipinto dell’Annunciazione fosse stato realizzato da Da Vinci. La zona, che in passato aveva un valore artistico, oggi viene segnalata come luogo frequentato da persone che compiono atti vandalici e sostano illegalmente.

Continue incursioni di balordi nel giardino della chiesa di San Bartolomeo a Monte Oliveto. Lo denuncia il custode e scrittore Andrea Borselli, alias Abner Rossi, dopo aver letto il servizio su La Nazione di giovedì: gli individui che bivaccano in tende e giacigli nel Boschetto di Villa Strozzi, non si limitano a scorribande, spaccio, consumo di droga e sospetta prostituzione nel parco monumentale, ma travalicano il muro di cinta della proprietà benedettina. Un fatto grave, perché il complesso di San Bartolomeo è pregno di testimonianze storico-artistiche tanto da essere patrimonio Unesco: Leonardo Da Vinci alloggiò e dipinse – come si può riconoscere dallo sfondo – l’Annunciazione tra il 1472 e il 1475, esposta nel refettorio fino al 1867.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Monte Oliveto, balordi nel complesso: "Qui Da Vinci dipinse l’Annunciazione. Oggi solo rifiuti e tracce di droga" Notizie correlate Solo la televisione può catapultare Sal Da Vinci nel dibattito sulla giustiziaCome creatura televisiva, Sal Da Vinci scaturisce dalla micidiale combinazione di Sanremo e del “Castello delle cerimonie” (foto Ansa) Sal Da Vinci e... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Monte Oliveto, balordi nel complesso: Qui Da Vinci dipinse l’Annunciazione. Oggi solo rifiuti e tracce di droga. Monte Oliveto, balordi nel complesso: Qui Da Vinci dipinse l’Annunciazione. Oggi solo rifiuti e tracce di drogaContinue incursioni di balordi nel giardino della chiesa di San Bartolomeo a Monte Oliveto. Lo denuncia il custode e scrittore Andrea Borselli, alias Abner Rossi, dopo aver letto il servizio su La ... lanazione.it A Monte Oliveto700 anni di arte per i monaci olivetaniAll'abbazia di Monte Oliveto una mostra sull'arte medievale e il legame tra l'Abbazia benedettina e gli artisti medievali ... sienafree.it