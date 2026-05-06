Monologo Sella | ora è 2-0 Fattore campo per Cento Una vittoria alla salvezza

Nel match tra Sella Cento e Liofilchem Roseto, i padroni di casa hanno chiuso il primo tempo sul punteggio di 2-0, confermando il vantaggio accumulato nella gara. La squadra di Cento ha ottenuto un risultato importante in casa, avvicinandosi alla salvezza con una vittoria netta. Tra i giocatori spiccano i 21 punti di Copeland e i 15 di Conti, che hanno contribuito alla vittoria finale con il punteggio di 87-64.

Sella Cento 87 Liofilchem Roseto 64 SELLA: Copeland 21, Tanfoglio 9, Arletti 14, Conti 15, Berdini n.e. Moretti, Montano 5, Davis 15, Fall 4, Tiberti 4, Guerrieri, Piazzi. All. Bonacina LIOFILCHEM ROSETO: Durante ne., Canka 8, Gaeta 10, Cannon 2, Laquintana 9, Harrison 15, Petrovic 13, Donadoni, Landi, Del Chiaro 6, Dinoia 1. All. Finelli Arbitri: Gagliardi, Boscolo Nale e Gai Parziali: 26-12, 50-24, 76-44 Note: tiri da 3 punti Cento 1534, Roseto 530, tiri da 2 punti Cento 1728, Roseto 1639, tiri liberi Cento 810, Roseto 1720, rimbalzi Cento 46, Roseto 33. Con una prestazione stratosferica la Sella Cento vince anche gara 2 e si porta sul 2-0 nella serie play out contro Roseto: alla Baltur Arena i biancorossi si impongono col punteggio di 87-64 sulla squadra di coach Finelli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Monologo Sella: ora è 2-0. Fattore campo per Cento. Una vittoria alla salvezza Notizie correlate Sella, la corsa salvezza. Punti e scontri diretti. Cento è in vantaggioCol mese di marzo la serie A2 entra nel momento decisivo della regular season: tutte le squadre sono in lotta per raggiungere i rispettivi obiettivi... Fortis vicina alla salvezza . Ora serve l’ultima vittoriaRicominciare dopo una retrocessione non è mai facile, soprattutto per una società come la Fortis Juventus che ha 117 anni di vita.