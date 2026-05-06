Momonì e Flabelus quando l' eleganza italiana sposa lo spirito spagnolo

La collezione PrimaveraEstate 2026 di Momonì si arricchisce di una collaborazione con Flabelus, portando in scena un mix tra eleganza italiana e stile spagnolo. La collezione combina artigianalità, innovazione nei tessuti e un approccio internazionale, creando capi che riflettono queste influenze. La partnership si inserisce in un percorso di ricerca e sperimentazione, evidenziando il dialogo tra due tradizioni di moda distintive.

Si arricchisce di una collaborazione d’eccezione la collezione PrimaveraEstate 2026 di Momonì, capace di esprimere al meglio l’incontro tra artigianalità, ricerca tessile e visione internazionale. Per questa stagione, il brand italiano dialoga con l’universo creativo dello spagnolo Flabelus, dando vita a una capsule esclusiva dal forte carattere identitario. Dalla sinergia tra i due marchi nascono due modelli di calzature distintivi e sofisticati, perfetto equilibrio tra estetica e versatilità ‘day to night”. La collaborazione nasce dal pregiato tessuto del Lanificio Paoletti, scelto per la sua qualità superiore e la sua ricca identità materica.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Momonì e Flabelus, quando l'eleganza italiana sposa lo spirito spagnolo Notizie correlate Destinazione America: quando lo spirito «va in riserva»I paesaggi sono quelli più iconici degli Stati Uniti d’America, dal deserto rosso dell’Arizona alle grandi praterie del Montana e del South Dakota. Leggi anche: Spirito anni Novanta, eleganza minimal chic Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Momonì per Flabelus: l’incontro tra eleganza italiana e spirito spagnolo; Collaborazioni moda 2026: Mary Jane, costumi Check e sneaker. Momonì, Kimchi Pop e lo storico Bar QuadronnoMomonì, Kimchi Pop e lo storico Bar Quadronno si uniscono per celebrare Milano in una delle settimane più importanti per la città. Tema del progetto quello dell’amicizia femminile, espressa attraverso ... living.corriere.it