I paesaggi più noti degli Stati Uniti d’America includono il deserto rosso dell’Arizona, le vaste praterie del Montana e del South Dakota. Questi territori offrono scenari distintivi e riconoscibili, caratterizzati da ambienti naturali che spaziano tra aridi terreni e ampie pianure. La loro fama si deve alla presenza di parchi nazionali e aree protette che attirano visitatori da tutto il mondo.

I paesaggi sono quelli più iconici degli Stati Uniti d’America, dal deserto rosso dell’ Arizona alle grandi praterie del Montana e del South Dakota. E le storie non sono da meno: parlano di indiani d’America, di tradizioni antichissime e di una spiritualità tanto distante da noi, quanto intimamente vicina nel suo essere ancestrale. Il viaggio nelle riserve dei nativi americani comincia così, dalla fascinazione per una natura straordinaria e dall’attrazione per le culture dei popoli che la abitano. Gli Stati Uniti contano 574 tribù e villaggi di indiani d’America e nativi dell’Alaska riconosciuti a livello federale, cioè quelle entità tribali che hanno rapporti con il governo degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Destinazione America: quando lo spirito «va in riserva»

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