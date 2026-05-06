Il modello Friuli è al centro di un dibattito sulla gestione delle emergenze, evidenziando le difficoltà legate alla carenza di personale e alla solidità dei sistemi di risposta. Recenti analisi hanno messo in luce come la società attuale potrebbe affrontare un evento simile a quello del 1976, con alcune competenze pratiche ormai perse rispetto alle generazioni che si sono ricostruite in quei giorni. La discussione si concentra sulla capacità di reagire e sulla preparazione delle strutture di emergenza.

? Cosa scoprirai Come reagirebbe la società odierna a un disastro simile al 1976?. Quali competenze pratiche abbiamo perso rispetto alla generazione della ricostruzione?. Perché le istituzioni moderne sono più reattive dei singoli cittadini?. Come possono i giovani preservare la memoria del Modello Friuli?.? In Breve Evento tenutosi mercoledì 6 maggio 2026 presso la Casa della Contadinanza.. Mauro Bordin sottolinea il valore identitario della memoria del sisma 1976.. Capuozzo confronta la disciplina della generazione post-1976 con la frammentazione attuale.. La Protezione Civile garantisce reattività istituzionale durante le fasi di emergenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modello Friuli: la sfida tra carenze di personale e sistemi forti

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