Un reportage fotografico mette in luce la quotidianità dei caregiver che assistono persone affette da Alzheimer. Le immagini ritraggono momenti di cura, pazienza e dedizione, evidenziando i gesti più semplici ma significativi. La serie cattura attimi di fatica e tenerezza, offrendo uno sguardo diretto sulla vita di chi si prende cura di un familiare malato. Un racconto che si concentra sui dettagli invisibili ma fondamentali del loro lavoro quotidiano.

? Cosa scoprirai Come può un fotografo documentare la fatica invisibile di un caregiver?. Quali gesti quotidiani rivelano la forza di chi assiste l'Alzheimer?. Perché questo progetto fotografico ha vinto il World Press Photo?. Come si trasforma il dolore privato in un impegno sociale collettivo?.? In Breve Evento conclusivo al Circolo Sannitico di Campobasso giovedì 7 maggio alle ore 18.30.. Antonella Struzzolino coordina l'iniziativa per l'associazione Il Cavaliere di San Biase.. Progetto Mirella premiato nel 2013 con il World Press Photo categoria Daily Life.. Dialogo tra Fausto Podavini e Luigi Grassi chiude la rassegna Oltre la Fotografia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mirella: il racconto fotografico sulla forza di chi assiste l’Alzheimer

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