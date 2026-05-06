Miracolo a Monza | gemelline siamesi separate con successo

Due gemelline siamesi sono state separate con successo in un intervento complesso eseguito in un ospedale di Monza. L’operazione è stata supportata dall’uso di tecnologie avanzate, tra cui il metaverso, che ha permesso ai chirurghi di pianificare e coordinare le procedure in modo preciso. La riuscita dell’intervento ha permesso di salvare una delle due bambine, anche dopo il decesso della sorella.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i chirurghi a salvare la bambina dopo il decesso della sorella?. Perché la tecnologia del metaverso è stata decisiva in sala operatoria?. Cosa è successo durante le 10 ore critiche dopo la perdita di un gemello?. Come ha gestito l'équipe medica il rischio di una contaminazione ematica fatale?.? In Breve Interventi tra novembre 2024 e marzo 2025 guidati dal professor Carlo Giussani.. Simulazioni 3D e metaverso hanno supportato le quattro fasi chirurgiche programmate.. 70 specialisti hanno lavorato per 40 ore durante l'ultimo intervento finale.. Caso rarissimo con incidenza di 1 su 2,5 milioni di nascite.. La piccola D.🔗 Leggi su Ameve.eu

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