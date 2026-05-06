Minori e responsabilità civile | a Firenze un convegno per tutelare il Best interest of child

Da firenzetoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 8 maggio 2026 si svolgerà a Firenze un convegno dedicato alla tutela dei minori e alla responsabilità civile. L'evento si terrà presso l’AOU Meyer IRCCS, un centro di riferimento nazionale e internazionale per le malattie pediatriche. La giornata sarà dedicata all’accertamento e alla valutazione del danno del minore in ambito civile, con la partecipazione di esperti e professionisti del settore.

L'8 maggio 2026, presso l’AOU Meyer IRCCS - riconosciuto centro di eccellenza e punto di riferimento nazionale e internazionale per la cura delle malattie pediatriche - si terrà il convegno "Accertamento e valutazione del danno del minore in responsabilità civile", presieduto dalla professoressa.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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