Minori e responsabilità civile | a Firenze un convegno per tutelare il Best interest of child

Il 8 maggio 2026 si svolgerà a Firenze un convegno dedicato alla tutela dei minori e alla responsabilità civile. L'evento si terrà presso l’AOU Meyer IRCCS, un centro di riferimento nazionale e internazionale per le malattie pediatriche. La giornata sarà dedicata all’accertamento e alla valutazione del danno del minore in ambito civile, con la partecipazione di esperti e professionisti del settore.

L'8 maggio 2026, presso l’AOU Meyer IRCCS - riconosciuto centro di eccellenza e punto di riferimento nazionale e internazionale per la cura delle malattie pediatriche - si terrà il convegno "Accertamento e valutazione del danno del minore in responsabilità civile", presieduto dalla professoressa.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Aggressione e responsabilità civile della scuola: profili risarcitori e costituzione di parte civileL’aggressione al personale scolastico costituisce, sul piano penale, una fattispecie riconducibile alle ipotesi di cui agli artt. Come i giornali dovrebbero tutelare i minori coinvolti in casi di cronacaSe ne parla dopo l’arresto di un giornalista accusato di pedofilia, di cui non è stata diffusa l’identità per proteggere le possibili vittime Negli... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Minori e responsabilità civile: a Firenze convegno per tutelare il best interest of child; Custodire i minori oggi: la sfida educativa nell’era digitale; Violenza sessuale sui figli, silenzio madre è omissione di protezione; Intervista a Bruno Tassone: Intelligenza artificiale e responsabilità sanitaria negli Stati Generali della responsabilità sanitaria. Immagini AI, minori e responsabilità penali: il caso Grok davanti all’EuropaOrmai da settimane proseguono il dibattito e le polemiche sulla funzionalità di generazione immagini dell’AI di Musk, Grok, che ha mostrato una preoccupante vulnerabilità ai cosiddetti prompt ... tomshw.it Decreto Balduzzi. Responsabilità civile e penale: a chi giova?C’è troppa confusione in materia di responsabilità professionale sanitaria. Se non cambiano le regole si lederà irrimediabilmente il rapporto fiduciario medico paziente con conseguenti oneri economici ... quotidianosanita.it Arezzo: ragazzi minacciati con un coltello. Denunciati 3 minori Avevano aggredito e minacciato fuori da un locale aretino tre coetanei, ma sono stati individuati dai carabinieri. I fatti risalgono al dicembre scorso, quando due ragazzi minorenni, usciti da una dis - facebook.com facebook La tutela dei minori sul web è al centro della cronaca: a Gtalk si parla delle azioni concrete delle istituzioni x.com