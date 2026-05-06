Milano tre donne molestate in pochi minuti | arrestato senegalese

A Milano, tre donne sono state molestate in pochi minuti e un uomo di nazionalità senegalese è stato arrestato. L'intervento delle forze dell’ordine è avvenuto subito dopo la segnalazione delle vittime, consentendo di bloccare l’uomo poco dopo i fatti. La polizia ha portato a termine le procedure di fermo e sta ora indagando sulla dinamica degli episodi.

Tre donne molestate nel giro di pochi minuti. È il pomeriggio di terrore che un uomo ha deciso di “regalare” a tre signore scelte a caso in un negozio in zona Navigli, a Milano. La scena si è concretizzata poco prima delle 16 di lunedì, quando un senegalese di 26 anni è entrato in un negozio in viale Cristoforo Colombo e ha puntato tutte le donne che gli sono capitate sotto tiro per cercare di toccare loro il seno. È stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il giovane è entrato nell’attività commerciale iniziando immediatamente a molestare le donne presenti. Il primo bersaglio è stata una giovane cliente: l’uomo ha tentato di palparle il seno, ma è stato prontamente allontanato da un ragazzo.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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