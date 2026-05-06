Milano-Lodi | 1500 medici mancanti e il blocco digitale del SISS

A Milano e Lodi, la carenza di circa 1500 medici ha portato a un blocco del sistema SISS, il servizio di assistenza integrata per le persone fragili. Questa interruzione ha causato difficoltà nell’erogazione delle cure e nella gestione delle pratiche sanitarie. I nuovi bandi di assunzione non sembrano aver attirato abbastanza medici nel sud Milano, aggravando la situazione e lasciando molte persone senza adeguata assistenza.

? Cosa scoprirai Come influisce il blocco del sistema SISS sulla salute dei fragili?. Perché i nuovi bandi non attirano i medici nel sud Milano?. Chi deve rispondere del malfunzionamento tecnologico della sanità lombarda?. Quali misure adotterà la Regione per risolvere il vuoto di organico?.? In Breve Oltre 4500 medici hanno firmato una petizione su change.org contro i disservizi digitali.. Carlo Rossi segnala criticità nei quartieri viale Monza e viale Padova a Milano.. L'Asst dei Santi ha aperto due nuovi ambulatori per gestire l'emergenza territoriale.. L'assessore Guido Bertolaso avvia verifiche tecniche contro la società Aria spa.. Oltre 1500 posti vacanti per medici di base nell’area Milano-Lodi mettono in crisi la sanità lombarda, mentre il malfunzionamento del sistema informatico SISS blocca le prescrizioni dei pazienti fragili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano-Lodi: 1500 medici mancanti e il blocco digitale del SISS Notizie correlate Siss in tilt: a Milano i medici bloccati, le ricetteIl sistema informativo socio-sanitario della Regione Lombardia, noto come Siss, ha subito un crollo funzionale che sta bloccando l’emissione di... Bimbo morto in grembo il giorno del parto in ospedale a Lodi: a processo due medici e due ostetricheSarebbero accusati di omicidio colposo i due medici e le due ostetriche che il 6 gennaio 2023 si trovarono a gestire un travaglio complicato, di una...