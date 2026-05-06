Milan Atalanta Allegri stravolge l’undici | il nuovo volto del Diavolo per San Siro

In vista della partita di San Siro, il tecnico del Milan ha modificato l’undici iniziale rispetto alle ultime gare. Dopo la sconfitta subita al Mapei Stadium, Allegri ha scelto di cambiare diverse pedine in formazione. La squadra si presenta al match con un nuovo assetto, con alcune variazioni rispetto alle precedenti convocazioni. La sfida contro l’Atalanta si avvicina, e le scelte del tecnico sono state comunicate attraverso le formazioni ufficiali.

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