La governatrice democratica del New Jersey ha recentemente preso posizione contro la Fifa e il suo presidente, rivendicando la tutela dei residenti e dei servizi pubblici locali. La figura politica, nota per la sua attività nel settore pubblico, ha deciso di opporsi alle decisioni dell'organizzazione calcistica internazionale, evidenziando un atteggiamento deciso e diretto. La sua posizione ha attirato l’attenzione sui temi delle priorità civiche e della difesa delle comunità locali.

Mikie Sherrill, la governatrice democratica del New Jersey, non è una soccer mom. O almeno, non è la soccer mom, la mamma tutta tifo e pallone dei sobborghi urbani, che ci si potrebbe aspettare. Sherrill ama il calcio. Lo praticava da ragazza e ha una figlia che gioca nella squadra delle medie. La sua passione, come lei stessa ha detto, “non si estende però alla Fifa ”. La governatrice dello Stato, dove si terrà la finale della Coppa del Mondo, è in effetti diventata la bestia nera della più potente organizzazione calcistica mondiale – e la vendicatrice, una sorta di Robin Hood, del contribuente del New Jersey. Il calcio è in rapida espansione negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mikie Sherrill, la governatrice del New Jersey che ha sfidato la Fifa e Infantino per difendere residenti e servizi pubblici

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