Meteo in miglioramento ma rimane l’allerta

Dopo giorni di pioggia e condizioni meteorologiche instabili, la situazione a Bologna e nella regione dovrebbe migliorare. Per giovedì 7 maggio, le previsioni indicano un ritorno del sole con temperature che varieranno tra i 13 e i 25 gradi. Tuttavia, rimane ancora un’allerta meteo in vigore per alcune zone del territorio. Le autorità raccomandano di prestare attenzione alle eventuali comunicazioni ufficiali.

Sono giorni di meteo instabile a Bologna e nel resto del territorio regionale. Dopo le piogge delle ore scorse, nella giornata di domani, giovedì 7 maggio, il sole tornerà a splendere sulla città con temperature comprese tra i 13 e i 25 gradi.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayProprio.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Mare mosso a Mondello oggi | Palermo sotto allerta meteo Notizie correlate Nuova allerta meteo su Bari, ma da venerdì un primo miglioramento. Ancora chiusi parchi e cimiteriIn arrivo precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli Sarà ancora una giornata... Meteo: 1 maggio instabile, ma nel weekend nuovo miglioramentoUn fronte freddo in discesa dal Nord Europa verso i Balcani coinvolgerà marginalmente la Sicilia nella giornata di venerdì 1° maggio, con qualche... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Video Meteo Oggi; Meteo: ancora precipitazioni al mattino, ma tempo in miglioramento dal pomeriggio; Meteo, si abbassano le temperature ma per il 1° maggio torna il sereno. La Puglia tra le mete preferite per il ponte; Meteo Ponte del 1 Maggio - Via libera all'alta pressione ma non mancherà qualche disturbo. Ecco dove. Prima perturbazione di maggio: è allerta meteo in più Regioni. Il miglioramento non durerà a lungoUna breve attenuazione del maltempo è attesa tra giovedì 7 e venerdì 8 maggio, ma si tratterà con ogni probabilità di una pausa temporanea. Le ultime tendenze indicano infatti l'arrivo di una nuova pe ... today.it Meteo – Tempo in miglioramento nelle prossime ore a seguito di piogge e temporali: i dettagliMeteo - Maltempo e temporali lasceranno spazio nelle prossime ore ad un netto miglioramento del tempo: i dettagli ... centrometeoitaliano.it ATTENZIONE: CAUSA PREVISIONI METEO IL LABORATORIO BOLLE DI SAPONE E' POSTICIPATO - facebook.com facebook Buongiorno da #ANSA. Queste le previsioni meteo per oggi meteo.ansa.it x.com