Messico club impone 5.000 pesos agli USA | Contro la gentrificazione

In Messico, un club locale ha deciso di imporre una tassa di 5.000 pesos ai turisti statunitensi, sostenendo che i fondi serviranno a contrastare la gentrificazione. La decisione è stata collegata alle tensioni con l’ex presidente degli Stati Uniti, anche se i dettagli sulla distribuzione dei soldi raccolti non sono stati resi noti. La misura ha generato reazioni tra i visitatori e le autorità della zona.

? Cosa scoprirai Come vengono distribuiti i 5.000 pesos raccolti dai turisti americani?. Perché il proprietario ha collegato questa tassa alle tensioni con Trump?. Chi beneficia direttamente della differenza di prezzo tra residenti e stranieri?. Come influisce questo modello economico sulla gentrificazione dei quartieri messicani?.? In Breve Tariffa per studenti e insegnanti ridotta al 97% con ingresso a 150 pesos.. Extra pagati dagli americani destinati ai salari dei dipendenti contro l'inflazione locale.. Nomadi digitali causano aumento affitti nei quartieri Roma e Condesa.. Fenomeno simile segnalato in città europee come Lisbona, Barcellona e Genova.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messico, club impone 5.000 pesos agli USA: “Contro la gentrificazione Notizie correlate Messico: via il treno per l’aeroporto, viaggio rapido a soli 45 pesos? Cosa sapere Claudia Sheinbaum inaugura la nuova linea ferroviaria Buenavista-Felipe Ángeles a Città del Messico. Messico, l’inferno tossico degli USA: ONU denuncia 1.000 siti criticiMarcos Orellana, esperto delle Nazioni Unite, ha lanciato un allarme rosso sul Messico, trasformato in un deposito di rifiuti per gli Stati Uniti e...