Messico | via il treno per l’aeroporto viaggio rapido a soli 45 pesos

Claudia Sheinbaum ha aperto una nuova linea ferroviaria tra Buenavista e Felipe Ángeles a Città del Messico. La tratta permette di raggiungere l’aeroporto in modo più rapido, con un biglietto che costa 45 pesos. La linea sostituisce il precedente servizio con il treno, offrendo un’alternativa più veloce per i viaggi tra il centro della città e l’aeroporto. La cerimonia di inaugurazione si è svolta recentemente nella capitale messicana.

? Cosa sapere Claudia Sheinbaum inaugura la nuova linea ferroviaria Buenavista-Felipe Ángeles a Città del Messico.. Il collegamento di 24 chilometri garantisce il viaggio in 50 minuti a 45 pesos.. La presidente Claudia Sheinbaum ha inaugurato domenica 26 aprile la nuova diramazione del treno suburbano che collega il centro di Città del Messico all’aeroporto internazionale Felipe Ángeles, dopo aver superato i necessari controlli di sicurezza. L’infrastruttura, che porterà il nome del generale Ángeles in onore di uno dei protagonisti della Rivoluzione Messicana, si estende per quasi 24 chilometri attraverso un percorso che prevede sette stazioni totali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messico: via il treno per l’aeroporto, viaggio rapido a soli 45 pesos Notizie correlate Windrose: Come sbloccare il viaggio rapido per navigare velocementeIn Windrose, il mare è protagonista assoluto, ma anche il principale ostacolo quando si inizia a esplorare sul serio. Leggi anche: Messico nel caos. Rivolta dei narcos, attentati e spari in aeroporto. Ucciso il boss ?El Mencho? Approfondimenti e contenuti Si parla di: Un canale senza acqua tra due oceani: così il Messico lancia la sfida (via terra) a Panama. Città del Messico, inaugurato il treno per l'aeroporto Felipe ÁngelesLa presidente messicana Claudia Sheinbaum ha inaugurato la diramazione del treno suburbano che collega Città del Messico all'Aeroporto Internazionale Felipe Ángeles. (ANSA) ... ansa.it Un canale senza acqua tra due oceani: così il Messico lancia la sfida (via terra) a PanamaUn corridoio ferroviario di circa 300 chilometri attraverso l’Istmo di Tehuantepec promette di collegare Pacifico e Golfo del Messico senza chiuse, senza attese al canale e ... ilmattino.it