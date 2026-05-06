Recentemente, l’attrice ha espresso il suo disappunto riguardo alla tendenza di molte produzioni cinematografiche a concentrarsi sui film di supereroi, sostenendo che si sta assistendo a una “marvel-izzazione” del cinema. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico, con alcuni che condividono il suo punto di vista e altri che lo criticano. La discussione si concentra sulla direzione che sta prendendo l’industria cinematografica attuale.

C’è un’icona di Hollywood che non le manda a dire. E quando Meryl Streep parla di cinema, il mondo ascolta. Questa volta, però, le sue parole hanno il sapore pungente di una critica senza appello, diretta contro uno dei fenomeni più pervasivi dell’industria cinematografica contemporanea: i cinecomic Marvel e la loro influenza sul modo di raccontare storie sullo schermo. Durante un’intervista al programma radiofonico britannico Hits Radio Breakfast Show, condotto da Fleur East, l’attrice tre volte premio Oscar si è lasciata andare a una riflessione che suona come un j’accuse. Insieme alle colleghe Anne Hathaway ed Emily Blunt, Streep era impegnata nella promozione del tanto atteso Il diavolo veste Prada 2, sequel del film cult del 2006 che ha segnato un’intera generazione di spettatori.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Meryl Streep contro i cinecomic: “stiamo marvel-izzando il cinema”, il suo sfogo divide il pubblico

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