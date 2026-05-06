Mendes rischia espulsione Kompany chiede un rigore | caos in Bayern Monaco-Psg

Durante la semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e PSG, disputata mercoledì 6 maggio, sono avvenuti diversi episodi controversi. Un giocatore del Bayern rischia l'espulsione, mentre l’allenatore del PSG ha chiesto un calcio di rigore. La partita si è conclusa con tensioni evidenti e decisioni arbitrali discusse, creando un clima di confusione tra le due squadre.

(Adnkronos) – Caos in Bayern Monaco-Psg. Oggi, mercoledì 6 maggio, i bavaresi hanno ospitato i parigini nella semifinale di ritorno di Champions League, in una partita segnata anche da discusse decisioni arbitrali. A protestare, nel primo tempo dell'Allianz Arena, sono stati i tedeschi, che prima hanno chiesto l'espulsione di Nuno Mendes e poi hanno reclamato. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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