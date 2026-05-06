Durante il lockdown, la protagonista di questa vicenda ha passato da dichiarazioni contrarie alle restrizioni a un ruolo da custode delle norme sanitarie, aggiornando il suo atteggiamento nel tempo. Dopo aver espresso posizioni ferme contro i Dpcm, ha poi condiviso dettagli sul piano pandemico e sulle misure di sicurezza adottate. La narrazione si svolge attraverso un percorso che va dall’opposizione alle restrizioni alla gestione delle procedure di emergenza sanitaria.

C’è qualcosa di deliziosamente britannico — nel senso più asciutto e perfidamente ironico — nel vedere Giorgia Meloni approvare un piano pandemico che sembra un remake, nemmeno troppo originale, dei tanto vituperati Dpcm di epoca Conte-Draghi. Una sorta di reboot politico: stessa trama, nuovo cast, e una protagonista che interpreta contemporaneamente l’eroina della resistenza e la regista del coprifuoco. Il copione è noto: vaccini (forse obbligatori, ma con eleganza), mascherine (accessorio fashion dell’emergenza), smart working (il pigiama istituzionale) e, con un garbo quasi vittoriano, “limitazioni agli assembramenti” — perché “lockdown” è una parola un po’ volgare, da non pronunciare in società.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Meloni scopre il piacere suino del lockdown: viaggio ironico da Giovanna d’Arco anti-Dpcm a custode del piano pandemico quinquennale

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