Piano pandemico di Giorgia Meloni tutte le regole | lockdown e vaccini

Da thesocialpost.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha approvato il nuovo Piano pandemico, che stabilisce le linee guida per la gestione di eventuali emergenze sanitarie tra il 2025 e il 2029. Dopo diversi anni di attesa, la decisione è arrivata con l’approvazione della Conferenza Stato-Regioni. Il documento prevede, tra le altre cose, misure come lockdown e campagne di vaccinazione, da attuare in caso di emergenza sanitaria.

Via libera al nuovo Piano pandemico del governo guidato da Giorgia Meloni. Il documento, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni dopo anni di attesa, definisce la strategia nazionale per affrontare eventuali nuove emergenze sanitarie, con un orizzonte temporale che va dal 2025 al 2029. Al centro ci sono soprattutto i patogeni respiratori, come il coronavirus, ma il piano è pensato per adattarsi a diversi scenari epidemiologici. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire una risposta più rapida e coordinata rispetto al passato, evitando ritardi e criticità emerse durante la pandemia di Covid-19. Per questo il governo ha previsto anche un importante stanziamento economico, con oltre un miliardo di euro destinati alle Regioni nei prossimi anni.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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