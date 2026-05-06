A cinquant’anni dal terremoto che colpì il Friuli, l’Italia ricorda il sisma e i lavori di ricostruzione che sono stati considerati un esempio di successo. La popolazione locale si impegnò per ricostruire le aree colpite, portando a una rinascita del territorio. L’evento ha lasciato un segno duraturo, diventando un modello di intervento e solidarietà.

A mezzo secolo dal terremoto del Friuli l’Italia ricorda il dramma e la ricostruzione esemplare del territorio, modello per l’intera comunità. Ospiti d’eccezione alla seduta straordinaria del consiglio regionale che si è svolta a Gemona del Friuli (provincia di Udine), tra i comuni più colpiti dal sisma, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Era il 6 maggio 1976, quando alle 20,59, con epicentro a Majano del Friuli, la terra tremò per quasi un minuto sino a raggiungere il decimo grado della scala Mercalli. Le scosse devastarono il Friuli facendo sparire decine di paesi sotto le macerie. Ma il tempo del dolore – come ha sottolineato la premier – durò poco perché nei friulani prevalse subito “l’orgoglio dell’appartenenza e la volontà di reagire”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni: “Qui il migliore esempio di ricostruzione di sempre. I friuliani si rimboccarono le maniche per far rinascere la loro terra”

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