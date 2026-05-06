Meda piange la scomparsa di Carlo Giorgetti, figura di spicco nell’imprenditoria locale e ultimo rappresentante della famiglia alla guida dell’azienda di meda. La notizia è stata comunicata nelle ultime ore, lasciando un vuoto tra coloro che lo conoscevano e lavoravano con lui. La sua morte ha suscitato dolore e commozione tra la comunità, che ricorda il ruolo di Giorgetti nel tessuto economico della zona.

Meda )Monza e Brianza), 6 maggio 2026 – La città piange la scomparsa di Carlo Giorgetti, figura storica dell’imprenditoria brianzola e ultimo esponente della famiglia alla guida della Giorgetti di Meda. Il funerale si terrà oggi alle 16 nella chiesa principale della città. L'eredità di Carlo Giorgetti. Aveva 93 anni e per decenni è stato il custode di una tradizione che ha reso la Brianza un punto di riferimento mondiale per il design e l’arredo di alta gamma. Sotto la sua guida, l’ azienda fondata dal nonno Luigi nel 1898 è passata dall’essere una bottega di ebanisteria a un marchio internazionale, capace di coniugare artigianalità, innovazione e uno stile riconoscibile, elegante e senza tempo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Meda, addio a Carlo Giorgetti: il patron dal cuore spezzato dalle bestie della ‘ndrangheta

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