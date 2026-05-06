Meccatronica robotica moda agroalimentare e turismo | il mondo del lavoro in cerca di 900mila lavoratori

Il settore del Made in Italy coinvolge circa 900.000 lavoratori, coprendo aree come meccatronica, robotica, moda, agroalimentare e turismo. Le aziende di queste industrie continuano a offrire molte opportunità di impiego, ma si trovano a dover affrontare una carenza di competenze tra i candidati disponibili. La richiesta di personale qualificato rimane elevata, anche se la disponibilità di figure adeguate non sempre corrisponde alle esigenze del mercato.

Le imprese del Made in Italy si confermano un pilastro dell’occupazione, ma con un problema strutturale legato alla disponibilità di competenze. Secondo le stime del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro, tra il 2026 e il 2029 potrebbero essere attivate oltre 900mila assunzioni nei settori chiave, pari a circa un terzo del fabbisogno complessivo. La criticità principale riguarda la difficoltà di reperimento del personale. In molti casi, oltre la metà delle posizioni resta scoperta: il mismatch tra domanda e offerta arriva fino al 55% delle assunzioni previste. Nel commentare i dati, il presidente di Unioncamere Andrea Prete ha sottolineato come i settori del Made in Italy non rappresentino un’eredità statica, ma un sistema in trasformazione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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