LIVE Arnaldi-Munar 6-3 3-6 6-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince un match pesantissimo

Nel torneo ATP di Roma, l’italiano ha battuto l’avversario in tre set, con il punteggio di 6-3, 3-6 e 6-3, assicurandosi la vittoria in una partita molto importante. La sfida è terminata poco prima delle 18:28, e la vittoria ha avuto un valore significativo per la qualificazione o il proseguo del torneo. I dettagli della partita sono stati aggiornati in tempo reale attraverso la diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:28 Vittoria che pesa come un macigno perché dà continuità al titolo importante di Cagliari, con 175 punti messi in cascina, e gli permette di tornare a pensare alla top 100, visto che al momento Arnaldi si trova in 97esima posizione virtuale e essere o meno nei primi 100 significa giocare o meno Wimbledon, ad esempio. 18:26 ARNALDI b. Munar 6-3, 3-6, 6-3! Serve&volley vincente, che carattere. Chiude il ligure, vittoria pesantissima! 40-30 La mette all’incrocio con il dritto Arnaldi, favorito dalla deviazione del nastro. Match point! 30-30 Nastro e fuori il dritto del ligure. No! 30-15 AAACCCEEE! 15-15 Questa volta prende il gioco in mano di dritto e chiude lo smash Munar.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Munar 6-3 3-6 6-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince un match pesantissimo Notizie correlate LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro per proseguire la risalitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma... LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro in fiducia dopo CagliariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro per proseguire la risalita; Diretta Arnaldi - Munar (Internazionali BNL d'Italia); Arnaldi-Munar oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Live Streaming Matteo Arnaldi vs Jaume Munar - Round 1 (Campo Centrale) | ATP 1000: Internazionali BNL d'Italia 2026 - 6 Mei 2026. LIVE Arnaldi-Munar 6-3 3-6 3-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro ha avuto le prime chance del set decisivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Palla corta di dritto in contropiede vincente dello spagnolo. Ancora parità. 40-AD Palla del controbreak ... oasport.it Arnaldi-Munar oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Matteo Arnaldi farà il proprio esordio agli Internazionali d'Italia 2026. Sulla terra rossa del Foro Italico, il ligure giocherà ... oasport.it ATP Roma, Internazionali d’Italia, Arnaldi super: batte Munar 6-3, 3-6, 6-3. Alle 19 c’è Cocciaretto. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/tennis-internazionali-italia-2026-roma-83esima-edizione-maschile-f - facebook.com facebook Da Cagliari a Roma: ritorno alla vittoria per Arnaldi! Dopo il successo al Challenger di Cagliari, Matteo Arnaldi inizia nel migliori dei modi il Masters di casa. Vittoria in tre set su Munar che è anche la prima sul circuito ATP in questa stagione. Al prossimo tur x.com