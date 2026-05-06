Il 6 maggio 1976 è una data che ha lasciato un segno importante nella storia italiana. In quell'occasione, un presidente della Repubblica ha affermato che la determinazione di una comunità ha prevalso su eventi distruttivi. Poco dopo, un’altra figura politica ha definito quel momento come un esempio di ricostruzione che può diventare un modello per l’intero paese. Questi interventi hanno evidenziato il valore della tenacia e della capacità di ripresa della nazione in momenti difficili.

Ci sono date che hanno segnato la storia dell'Italia. Una di queste è il 6 maggio 1976. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ha ricordato oggi a Gemona (Udine), in occasione del consiglio regionale straordinario del Friuli Venezia Giulia, a 50 anni esatti dal terremoto che sconvolse il Friuli. "Stiamo facendo memoria di un evento che ha segnato la storia di questi territori e comunità e dell'intera Italia", ha detto il capo dello Stato. "La rete delle autonomie locali, forme di democrazia partecipativa vissuta con orgoglio, un rapporto nuovo con le istituzioni nazionali, hanno contribuito a costruire ciò che poi è stato chiamato “modello Friuli”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mattarella: "La tenacia di una comunità prevalse sulla distruzione". Meloni: "Ricostruzione modello per l'Italia intera"

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