Il presidente della Repubblica ha sottolineato come il cinema rappresenti un fiore all’occhiello del Paese, evidenziando l’importanza di sostenerlo. La serata alla Cinecittà prevede la premiazione dei candidati al David di Donatello, con la partecipazione di esponenti istituzionali. Durante l’evento, si è parlato anche delle difficoltà che il settore cinematografico sta affrontando, con un appello a un dialogo più stretto tra politica e cultura.

Una celebrazione del cinema italiano ma anche un richiamo all’incertezza che vive il settore e la richiesta di un dialogo aperto con la politica, rilanciata dal presidente Mattarella e accolta dal ministro della Cultura Giuli. Sono stati fra i colori dell’abituale cerimonia di presentazione al Quirinale dei candidati ai Premi David di Donatello (arrivati alla 71a edizione) che verranno consegnati stasera a Cinecittà. «Di fronte alle difficoltà, l’intesa tra le istituzioni e le componenti del settore può essere un moltiplicatore di risorse e di energie», ha sottolineato a fine mattinata Mattarella di fronte a una platea che comprendeva decine...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mattarella: "Il cinema vanto del Paese, va sostenuto". I candidati al David al Colle, stasera la premiazione a Cinecittà

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Temi più discussi: Mattarella: 'Il cinema vanto del Paese, va sostenuto'; Mattarella: Il cinema è il vanto dell'Italia, ma il futuro preoccupa: serve qualità in una competizione sempre più difficile; Mattarella Il cinema contribuisce alla libertà e alla democrazia; David Donatello 2026, i candidati da Mattarella: Cinema ha camminato con la Repubblica.

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