Il presidente della Repubblica ha dichiarato che il cinema rappresenta il volto del genio italiano nel mondo, sottolineando l’importanza di questa forma d’arte nel panorama culturale nazionale. Ha evidenziato come il cinema abbia contribuito a plasmare il linguaggio e l’immaginario collettivo degli italiani nel corso degli anni. Inoltre, ha affermato che la sopravvivenza del settore dipende dalla tutela delle istituzioni democratiche e dalla libertà di espressione.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il cinema a plasmare il linguaggio degli italiani?. Perché la sopravvivenza della settima arte dipende dalla nostra democrazia?. Come hanno fatto le piattaforme digitali a non uccidere il cinema?. In che modo le immagini cinematografiche influenzano la reputazione dell'Italia?.? In Breve Cinema come pilastro della coesione nazionale e della memoria collettiva italiana.. Evoluzione narrativa tra televisione e piattaforme digitali dopo l'inizio del nuovo secolo.. Evento al Quirinale per la presentazione dei candidati ai David di Donatello 2026.. Integrazione tra nuove tecnologie digitali e professionalità cinematografiche tradizionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mattarella: il cinema è il volto del genio italiano nel mondo

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