Matias Soulé diventa papà la compagna Milagros Sosa aspetta il loro primo figlio

Un calciatore della Roma diventerà padre per la prima volta, poiché la sua compagna aspetta un bambino. La coppia ha confermato l’arrivo del primo figlio, senza fornire ulteriori dettagli sul momento o sulle tempistiche. La notizia ha suscitato interesse tra i tifosi e gli appassionati di calcio, che seguono da vicino la carriera del giocatore e la sua vita privata.

L’attaccante della Roma Matias Soulé diventerà padre per la prima volta. La compagna Milagros Sosa aspetta il loro primo figlio. La notizia della gravidanza è stata ufficializzata via Instagram.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate “È incinta, divento papà”. L’attore del cinema aspetta il primo figlioUn figlio in arrivo nel mondo delle celebrity e, questa volta, al centro dell’attenzione c’è uno dei volti più amati della saga Twilight. Milly Carlucci diventa nonna: Angelica Donati aspetta il primo figlio dal marito principeAngelica Donati, figlia della celebre conduttrice televisiva Milly Carlucci, è in dolce attesa. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Soulé diventa papà. L’annuncio social della compagna Milagros: Ti aspettiamo; Soulé diventa papà: l’annuncio sui social insieme alla moglie Milagros (FOTO); Soulé diventa papà: gioia giallorossa fuori dal campo. Matias Soulé diventa papà, la compagna Milagros Sosa aspetta il loro primo figlioL’attaccante della Roma Matias Soulé diventerà padre per la prima volta. La compagna Milagros Sosa aspetta il loro primo figlio. La notizia della gravidanza è stata ufficializzata via Instagram. fanpage.it Soulé diventa papà: l'annuncio social del calciatore della RomaL'attaccante e la compagna argentina con un post su Instagram hanno fatto sapere che presto diventeranno genitori. Scelto già il nome del piccolo ... romatoday.it Una notizia meravigliosa: Matias #Soulé diventerà presto papà Fiocco blu per l’ex talento della #Juventus, ora alla Roma: lo ha annunciato lui stesso insieme alla compagna Milagros, sarà un maschietto Tantissimi auguri Mati #Juventusnews24 x.com Una notizia meravigliosa: Matias #Soulé diventerà presto papà Fiocco blu per l’ex talento della #Juventus, ora alla Roma: lo ha annunciato lui stesso insieme alla compagna Milagros, sarà un maschietto Tantissimi auguri Mati #Juventusnews24 - facebook.com facebook