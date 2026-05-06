Matias Soulé aspetta il primo figlio | arriva il piccolo Bauti

Matias Soulé e la sua partner aspettano il loro primo figlio, un bambino di nome Bauti. La coppia ha condiviso la notizia con amici e familiari, che hanno festeggiato insieme a loro. Soulé ha anche celebrato il legame con la squadra di calcio in cui milita, condividendo momenti di gioia e gratitudine. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i sostenitori e i conoscenti dell’atleta.

? Cosa scoprirai Chi sono i compagni che hanno festeggiato subito la notizia?. Come ha celebrato la coppia il legame con la Roma?. Quali dettagli della vita privata hanno condiviso sui social?. Perché i colleghi argentini si sono fatti sentire subito?.? In Breve La compagna Milagros ha condiviso gli scatti sui social media.. Dybala, Paredes e Di Maria hanno inviato auguri ai futuri genitori.. Il nome scelto per il nascituro è Bauti.. Una piccola maglia della Roma celebra il legame con il club.. Matias Soulé e la compagna Milagros annunciano l’attesa di un figlio attraverso una serie di scatti pubblicati sui social media, rivelando che l’attaccante della Roma diventerà genitore per la prima volta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matias Soulé aspetta il primo figlio: arriva il piccolo Bauti Notizie correlate Leggi anche: Matias Soulé diventa papà, la compagna Milagros Sosa aspetta il loro primo figlio “È incinta, divento papà”. L’attore del cinema aspetta il primo figlioUn figlio in arrivo nel mondo delle celebrity e, questa volta, al centro dell’attenzione c’è uno dei volti più amati della saga Twilight. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Roma, c’è la Fiorentina: Dybala titolare con Soulé e Malen; Soulé cercato in Spagna Attesa Dybala; Lady Soulé in dolce attesa: Ti abbiamo sognato, ora ti aspettiamo; Soulé annuncia l'arrivo del suo primo figlio: Ti aspettiamo con tanto amore!. Matias Soulé diventa papà, la compagna Milagros Sosa aspetta il loro primo figlioL’attaccante della Roma Matias Soulé diventerà padre per la prima volta. La compagna Milagros Sosa aspetta il loro primo figlio. La notizia della gravidanza è stata ufficializzata via Instagram. fanpage.it Matias Soulé papà per la prima volta: «Ti abbiamo sognato così tanto». Chi è la compagna Milagros SosaMatias Soulé e Milagros Sosa presto genitori. L’annuncio è arrivato via Instagram, con un post condiviso dalla coppia e una dedica piena di emozione per il bambino ... leggo.it Una notizia meravigliosa: Matias #Soulé diventerà presto papà Fiocco blu per l’ex talento della #Juventus, ora alla Roma: lo ha annunciato lui stesso insieme alla compagna Milagros, sarà un maschietto Tantissimi auguri Mati #Juventusnews24 x.com Una notizia meravigliosa: Matias #Soulé diventerà presto papà Fiocco blu per l’ex talento della #Juventus, ora alla Roma: lo ha annunciato lui stesso insieme alla compagna Milagros, sarà un maschietto Tantissimi auguri Mati #Juventusnews24 - facebook.com facebook