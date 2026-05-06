Maternità la Basilicata balza in testa ai dati Save the Children

La regione della Basilicata ha registrato un miglioramento significativo nei dati relativi alla maternità, passando da posizioni di svantaggio a quelle più alte nelle classifiche di Save the Children. Questo cambiamento ha attirato l’attenzione sulla situazione sanitaria delle madri e sui fattori che influenzano la loro sicurezza. Si analizza anche il ruolo della rappresentanza politica e come questa possa incidere sulla qualità dei servizi dedicati alle donne in gravidanza.

? Cosa scoprirai Perché la Basilicata è passata dal fondo della classifica ai vertici sanitari?. Come influisce la mancanza di rappresentanza politica sulla sicurezza delle madri?. Quali servizi permettono alla regione di superare la media nazionale del Sud?. Perché i progressi nei servizi non garantiscono più sicurezza alle donne?.? In Breve Salute in 5° posto in Italia, servizi sopra la media nazionale del Mezzogiorno.. Demografia sale al 15° posto con tre posizioni guadagnate rispetto all'anno precedente.. Lavoro ferma al 15° posto, soddisfazione soggettiva donne al 17° posto nazionale.. Rappresentanza politica all'ultimo posto insieme al Molise, violenza in coda con Trento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maternità, la Basilicata balza in testa ai dati Save the Children Notizie correlate Leggi anche: Presentato da Save the Children XI edizione del Rapporto 'Le Equilibriste - La maternità in Italia 2026'