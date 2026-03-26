Nel 2025, il numero di occupati nel paese supera i 24 milioni di unità, raggiungendo 24 milioni e 117 mila. Il tasso di occupazione continua a salire grazie anche all’aumento delle donne nel mondo del lavoro. I dati mostrano un incremento rispetto agli anni precedenti, confermando una tendenza alla crescita dell’occupazione complessiva nel paese.

Dal documento realizzato dall'organo costituzionale in collaborazione con Istat emerge anche che il Mezzogiorno presenta un incremento maggiore del tasso occupazione: +0,7 rispetto al +0,1 del Centro e del Nord Nel 2025 gli occupati sono 24 milioni e 117mila unità, il tasso di occupazione continua a crescere trainato soprattutto dalle donne (0,2 punti percentuali per gli uomini e 0,5 per le donne), mentre il tasso di disoccupazione scende di 0,4 punti percentuali, con una diminuzione più marcata tra le donne (-0,6 punti). È quanto emerge dal ‘Bollettino Cnel sul Mercato del Lavoro n. 12026’, realizzato nell’ambito della collaborazione istituzionale tra Cnel e Istat, nata con l’obiettivo di rafforzare la diffusione e la lettura integrata delle statistiche ufficiali sul mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cnel: grazie al traino delle donne cresce il tasso di occupazione

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