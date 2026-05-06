Maternità e lavoro | il divario che frena le madri in Italia

In Italia, il rapporto tra maternità e lavoro mostra un divario crescente, con molte madri sotto i 35 anni che abbandonano o riducono le proprie attività lavorative. La presenza di differenze tra padri e madri si accentua con l’arrivo dei figli, influenzando le opportunità di carriera e la partecipazione femminile nel mondo del lavoro. Questa situazione mette in luce le sfide di conciliazione tra vita familiare e professionale nel paese.

? Cosa scoprirai Come possono le madri sotto i 35 anni evitare l'abbandono lavorativo?. Perché il divario tra padri e madri aumenta con la genitorialità?. Quali sono i passi pratici per accedere ai bonus post-maternità?. Dove si concentrano le maggiori difficoltà di occupazione per le madri?.? In Breve Inattività madri 20-29 anni al 59,8% contro 6,2% dei padri.. Occupazione madri 25-54 anni al 45,7% nel Sud e nelle isole.. Il 25% delle madri sotto i 35 anni abbandona il lavoro post-parto.. Inattività giovani madri 15-29 anni al 60,9% senza studio o lavoro..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). Il basso tasso di disoccupazione maschera il divario occupazionale che penalizza le madri in Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maternità e lavoro: il divario che frena le madri in Italia SALARI BASSI E PRECARIATO COSI' IL LAVORO DELLE DONNE FRENA IL PAESE Notizie correlate Maternità e lavoro, il Pd propone un protocollo per contrastare l’uscita dal lavoro dopo la maternità“Abbiamo scelto di partire da un tema poco visibile nel dibattito pubblico ma che racconta una realtà molto concreta" ha spiegato Vanessa... Madri costituenti: le 21 donne che cambiarono l’ItaliaIl 10 marzo 1946, le donne italiane poterono esercitare il diritto di voto alle amministrative comunali, per la prima volta nella storia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Maternità o lavoro? Vincono le dimissioni. 7 su 10 sono di donne; Le Equilibriste: la maternità in Italia nel 2026; L'impatto della maternità sulla carriera delle donne; Maternità e lavoro, la Calabria guadagna due posti tra le regioni mother friendly ma resta indietro · LaC News24. Maternità in Italia 2026: solo il 58,2% delle madri con figli piccoli lavoraIl dato più netto riguarda l'occupazione. In Italia lavora solo il 58,2% delle madri tra i 25 e i 54 anni con almeno un figlio in età prescolare. La penalizzazione associata alla maternità, la ... nostrofiglio.it Maternità in Italia, ha un impiego solo il 58,4% delle mamme con figli in età prescolareROMA (ITALPRESS) – In Italia, nonostante il crescente dibattito pubblico attorno al tema, la maternità si traduce ancora in un equilibrio fragile tra occupazione e carico di cura, tra desiderio e rinu ... italpress.com Al Veneziale verrà istituito un centro di maternità a cui sarà affidato il percorso prenatale - facebook.com facebook