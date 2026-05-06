A Matera, il sindaco ha rivelato dettagli sulle ribellioni e le brigantesse che si sono combattute nelle montagne lucane, portando alla luce aspetti poco noti della vicenda storica. La storia ufficiale ha spesso presentato i ribelli come banditi comuni, ma nuovi approfondimenti suggeriscono che le protagoniste di quei movimenti fossero donne coinvolte in motivi diversi da quelli di semplice criminalità. La narrazione tradizionale potrebbe non raccontare tutta la verità su quegli episodi.

? Cosa scoprirai Chi erano davvero le brigantesse che hanno combattuto nelle montagne lucane?. Perché la storia ufficiale ha trasformato i ribelli in semplici banditi?. Come hanno influenzato le lotte sociali l'identità della Lucania moderna?. Quali verità nascoste emergono dalle vite di Filomena Pennacchio e Arcangela Cotugno?.? In Breve Presidente UNITEP Costantino Dilillo aprirà i lavori all'Aula Magna Turi di Matera.. Analisi del ruolo di Filomena Pennacchio e Arcangela Cotugno nella lotta sociale.. Focus sulle storie di resistenza di Porzia Montanaro e Serafina Ciminelli.. L'evento si terrà venerdì 8 maggio 2026 alle ore 18:30.. Venerdì 8 maggio 2026 alle ore 18:30 l’Aula Magna Turi di Matera ospiterà un incontro dedicato alle figure del brigantaggio lucano con il relatore Domenico Bennardi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, Bennardi svela la verità sulle ribellioni e le brigantesse

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