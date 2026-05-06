Massa riaperti i sottopassi | il sindaco monitora l’allerta meteo

A Massa sono stati riaperti i sottopassi dopo le recenti piogge che avevano causato accumuli d'acqua in alcune aree, tra cui una zona di via della Presenta. Il sindaco ha seguito da vicino la situazione, monitorando anche l’allerta meteo in corso. Le infrastrutture hanno risposto alle precipitazioni con interventi di messa in sicurezza e pulizia, permettendo la riapertura dei passaggi sottopassanti.

? Cosa scoprirai Quale zona specifica di via della presenta ancora accumuli d'acqua?. Come hanno reagito le infrastrutture al superamento delle previsioni meteo?. Perché la Foce del Frigido è monitorata con particolare attenzione?. Chi gestirà i nuovi messaggi di allerta in caso di peggioramento?.? In Breve Foce del Frigido sotto controllo grazie alle opere infrastrutturali storiche di deflusso.. Via della criticità idrica persiste con sottopasso parzialmente occupato da acqua.. Protezione Civile e Vigili del Fuoco operano sul territorio dopo nubifragio di ieri.. Autorità raccomandano prudenza per asfalto scivoloso dopo piogge intense nelle ultime 24 ore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Massa, riaperti i sottopassi: il sindaco monitora l’allerta meteo Notizie correlate Temporali, scatta l'allerta meteo a Milano. Monitorati fiumi e sottopassiAllerta per temporali a Milano a partire da mezzanotte tra sabato 18 e domenica 19 aprile e poi per tutta la giornata di domenica, fino alla... Leggi anche: Allerta meteo a Manfredonia, ordinanza del sindaco