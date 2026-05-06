Marche il ministro Mazzi | Nel 2025 record di arrivi regione molto importante

Il ministro del Turismo ha visitato oggi le Marche, arrivando a San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Durante la visita ha espresso soddisfazione per il ruolo della regione, definendola molto importante per il governo. Ha anche annunciato che nel 2025 si prevede un record di arrivi turistici nella regione. La visita si è svolta in una città che il ministro ha descritto come bellissima.

Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi oggi in visita nelle Marche. L’esponente del governo è arrivato in mattinata a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno: “Felice di essere qui, in questa bellissima città che è parte di una regione che sta molto a cuore al Governo Meloni. Promettiamo un impegno costante per far sì che le Marche tornino protagoniste nel Turismo”, ha dichiarato al suo arrivo, accolto dal candidato sindaco Nicola Mozzoni, sostenuto dal centrodestra. “Le Marche ricordo che nel 2025 hanno messo a segno un record: 3 milioni di arrivi e 12 milioni di presenze, è una regione molto importante per tutta la costa”....🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, il ministro Mazzi: "Nel 2025 record di arrivi, regione molto importante" Notizie correlate Gioco d'azzardo, nelle Marche spesi oltre 4 miliardi di euro nel 2025. Ancona 'maglia nera' nella regioneIl gioco d’azzardo continua a far segnare un trend in crescita sulla base dei dati forniti dal ministero dell’Economia ed elaborati dall’associazione... Gianmarco Mazzi è il nuovo ministro del turismo nel governo MeloniIl veronese Gianmarco Mazzi è stato scelto per assumere la guida del ministero del turismo dopo le dimissioni di Daniela Santanché, aprendo una nuova... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L'assist del ministro Mazzi: Valcamonica Capitale della Cultura e Montisola all'Unesco, io le sosterrò; Il ministro Mazzi in visita al Salone del Mobile Vetrina del design che attrae turisti da tutto il mondo; Il ministro Mazzi a Senigallia per parlare di governo cittadino e il turismo tutto l’anno; Elezioni, il 6 maggio a San Benedetto convegno del ministro Mazzi sul turismo. Marche, il ministro Mazzi: Nel 2025 record di arrivi, regione molto importanteIl ministro del Turismo Gianmarco Mazzi oggi in visita nelle Marche. L'esponente del governo è arrivato in mattinata a San Benedetto del Tronto, in provincia ... lapresse.it Marche, ministro del Turismo Mazzi: Conflitti Medio Oriente portano a scegliere vacanze in Italia(LaPresse) Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi oggi in visita nelle Marche. L'esponente del governo guarda con ottimismo all’estate ... stream24.ilsole24ore.com Marche Multiservizi inaugura il nuovo centro di raccolta differenziata di Tavullia https://www.occhioallanotizia.it/marche-multiservizi-inaugura-il-nuovo-centro-di-raccolta-differenziata-di-tavullia/ - facebook.com facebook