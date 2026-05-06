A quarantanove giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip 2026, due concorrenti sono già certi di arrivare in finale. Mancano tredici giorni alla conclusione del reality, che si svolgerà tra due puntate. La competizione è in pieno svolgimento e i partecipanti continuano a confrontarsi quotidianamente all’interno della casa. La finale si avvicina e il pubblico aspetta di scoprire chi saranno i vincitori di questa edizione.

Q uarantanove giorni sono passati e ne mancano ancora tredici alla finale del Grande Fratello Vip 2026. A giocarsi la vittoria, sicuramente ci saranno Antonella Elia e Alessandra Mussolini, prima e seconda finalista di questa stagione. Se la prima era stata “eletta” nella puntata del 21 aprile, la seconda l’ha scoperto nella puntata di ieri in onda su Canale 5, come sempre condotta da Ilary Blasi, che è stata la più seguita di questa edizione. Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti della nuova edizione X Leggi anche › Chi sarà il secondo finalista del “Grande Fratello Vip 2026”: percentuali sondaggi Grande Fratello Vip 2026, percentuali televoto, Alessandra Mussolini finalista.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Mancano due puntate alla fine del reality e due concorrenti sono già sicure di giocarsi la vittoria

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