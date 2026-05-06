Dopo un incidente stradale, la donna coinvolta è stata portata in ospedale. Inizialmente, le sue ferite erano state descritte come leggere, con alcune contusioni e uno spavento, ma successivamente la situazione si è aggravata. Le sue condizioni di salute sono ora considerate più serie. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Sembrava essersela cavata con una serie di contusioni e un grosso spavento, ma poco dopo l’incidente le sue condizioni di salute si sono complicate. È il caso della donna di 52 anni residente ad Agnadello che, con la sua auto, è uscita di strada ed è entrata in un fosso in via Padre Marcellino, nel tratto fra Agnadello e Pandino, ieri nella tarda mattinata. Erano passate da qualche minuto le 11,30 quando la donna, che viaggiava da sola alla guida di una utilitaria vecchio modello, stava percorrendo la strada bassa che collega Agnadello con Pandino, in direzione di quest’ultimo paese. Poco dopo il cimitero di Agnadello vi è una serie di curve non proprio facilmente abbordabili e in corrispondenza di una di queste la donna ha perso il controllo dell’auto, che è finita in un piccolo canale di scolo a bordo strada.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Malore dopo l’incidente. Guidatrice in ospedale

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