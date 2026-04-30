Incidente ha un malore in bici e cade | 74enne in codice rosso in ospedale

Un uomo di 74 anni è stato soccorso dopo aver accusato un malore mentre pedalava ed è caduto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e l’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Le condizioni di salute sono attualmente monitorate dai sanitari. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Ha accusato un malore mentre era in sella alla sua bici ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. È quanto accaduto intorno alle 14.30 di oggi, 30 aprile, a Carnate. L’uomo, un 74enne, stava muovendosi in bici in via Fornace quando ha accusato un malore ed è caduto. Subito sono arrivate sul.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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