MagicLash richiama a Roma vip e personalità per un evento unico

A Roma, sulla terrazza di Palazzo Nainer, si è svolto un evento legato a MagicLash. La presentazione è stata curata da Sandra Louise Maggio, specialista nel settore dello sguardo. Alla manifestazione hanno partecipato vip e personalità della Capitale. Durante l’occasione sono state offerte bevande, finger food e sono state mostrate le novità riguardanti le ciglia. L’evento ha attirato l’attenzione di diversi invitati presenti nella zona.

Sulla splendida terrazza di Palazzo Nainer, nel cuore della Capitale, Sandra Louise Maggio, professionista dello sguardo, ha presentato MagicLash con un evento straordinario a base di bollicine, finger food e. ciglia! Si è svolto nell’elegante cornice di Palazzo Nainer, nel cuore di Roma, a pochi passi da Piazza del Popolo, MagicLash – Reveal Your Magic, uno degli eventi più glamour e suggestivi della stagione. Protagonista della serata, Sandra Luise Maggio: autentica professionista dello sguardo, raffinata esperta di trucco e accessori per gli occhi, capace di trasformare un dettaglio in linguaggio, un’espressione in identità. A rendere...🔗 Leggi su Bollicinevip.com Notizie correlate Le 'detectorine' Made in Cuba animeranno sulla spiaggia l'evento che richiama tanti appassionati di metal detectorIl Garrett Contest 2026 accende i motori e svela uno degli ingredienti più attesi della prossima edizione: le Detectorine, le quattro ragazze... Pasquetta a Tollo: cibo, musica e tradizione in un evento unicoLa tradizione della Pasquetta a Tollo si prepara ad esplodere in una celebrazione unica che unisce la cucina locale e il folklore internazionale.