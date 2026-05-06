Nel mese di maggio, l’UCI Cinemas propone una programmazione speciale che comprende diverse sezioni tematiche. Sono previsti grandi blockbuster in lingua originale, film d’autore, rassegne dedicate all’animazione inclusiva e una serie di spettacoli horror. La proposta si rivolge a un pubblico vario, offrendo opportunità di visione differenti per tutto il mese. La programmazione si svolge in più sale distribuite sul territorio.

Cosa: Un mese di programmazione tematica speciale, dai grandi blockbuster in lingua originale al cinema d’autore, passando per l’animazione inclusiva e le rassegne horror.. Dove e Quando: Nelle sale romane del circuito UCI Cinemas (Porta di Roma, Roma Est, Parco Leonardo e UCI Luxe Maximo), per tutto il mese di maggio 2026.. Perché: Per riscoprire il piacere della sala cinematografica attraverso esperienze visive e sonore su misura, pensate per soddisfare ogni tipologia di spettatore.. La primavera romana si arricchisce di nuove opportunità per gli amanti della settima arte, trasformando il rito del cinema in un’esperienza sempre più personalizzata e profonda.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Maggio all’UCI Cinemas: rassegne e film d’autore

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