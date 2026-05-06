Madri strappate | figli allontanati dalle mamme che hanno denunciato violenza il congresso

Il 15 maggio si svolgerà a Pescara la 23esima edizione del congresso “Madri strappate” nella sala consiliare del municipio. L’evento si concentra sulla situazione di madri che hanno denunciato violenza e hanno visto i figli essere allontanati da loro. La riunione riunisce professionisti del settore e rappresentanti istituzionali per discutere di questa problematica.

Si terrà il 15 maggio, nella sala consiliare del comune di Pescara, la 23esima edizione del congresso “Madri strappate”, per affrontare la questione dei figli allontanati dalle mamme, che hanno denunciato violenza.“Il divorzio ‘reso’ equamente conflittuale: quando la neuroscienza tace di fronte a.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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