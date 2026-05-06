Un deputato del Movimento 5 Stelle ha espresso la sua opinione sul rafforzamento economico dell’Unione Europea, sottolineando la necessità di un maggiore impegno collettivo. Ha evidenziato come l’Europa spenderebbe molto e male per sostenere gli editori e fornire risorse ai cittadini interessati all'informazione. La proposta riguarda un miglioramento della distribuzione delle risorse e un approccio più efficiente da parte delle istituzioni europee.

Bruxelles, 6 mag. (Adnkronos) - "Se ci impegnassimo tutti un po' di più, a partire dall'Europa, che spende molto e male per dare risorse agli editori, per dare queste risorse ai cittadini che vogliono informarsi, sono sicuro che si potrebbe fare molto di più. Il Made in Europe è una direzione che dobbiamo assolutamente perseguire". Lo dice il vice capo delegazione del M5S al Parlamento Europeo Gaetano Pedullà, in occasione del dibattito "L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe" organizzato da Italiavanti, progetto editoriale di SocialCom, nel quale, a Bruxelles, si discuterà sui dati, sulla percezione e sulle dinamiche del dibattito digitale e della partecipazione sociale.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Made in Europe: Pedullà (M5S) spinge per il rafforzamento economico dell'Ue

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