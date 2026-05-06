Nonostante i dazi imposti sui prodotti europei, il settore agricolo del continente continua a mantenere una presenza significativa sui mercati internazionali. Lo afferma un eurodeputato, sottolineando che i prodotti coltivati e realizzati in Europa riescono ancora a conquistare fette di mercato all’estero. La dichiarazione arriva in un momento di tensioni commerciali globali, che non sembrano compromettere del tutto la posizione del Made in Europe nel settore agricolo.

Bruxelles, 6 mag. (Adnkronos) - "Malgrado i dazi che sono stati imposti al prodotto europeo, il Made in Europe e soprattutto il prodotto agricolo fatto in Europa, coltivato in Europa, riesce comunque ad affermarsi nel mondo". Lo sottolinea l'eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone (gruppo Ppe), in occasione del dibattito "L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe" organizzato da Italiavanti, progetto editoriale di SocialCom, nel quale, a Bruxelles, si discuterà dei dati, della percezione e delle dinamiche del dibattito digitale e della partecipazione sociale. "Noi - continua Falcone - non abbiamo materie prime, come Italia.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Made in Europe: l'agricoltura resiste ai dazi globali, parola dell'eurodeputato Falcone (Fi/Ppe)

Notizie correlate

Falcone (Fi-Ppe): '"Auguri di buon lavoro ai nuovi sottosegretari siciliani""Rivolgo da Bruxelles i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi sottosegretari che oggi hanno giurato nelle mani della presidente del Consiglio...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Alleato industriale | Il Canada chiede di entrare nel piano Made in Europe; Ue: in Italia il made in Europe suscita consensi ma fiducia è ancora miraggio; L'Ue dopo le reazioni cinesi al 'Made in Europe': 'Pronti al dialogo'; Made in Europe, Pechino attacca la Ue.

Made in Europe: l'agricoltura resiste ai dazi globali, parola dell'eurodeputato Falcone (Fi/Ppe)Bruxelles, 6 mag. (Adnkronos) - Malgrado i dazi che sono stati imposti al prodotto europeo, il Made in Europe e soprattutto il prodotto agricolo fatto in Europa, coltivato in Europa, riesce comunque ... iltempo.it

Ue: Pedullà (M5S), Made in Europe è direzione da perseguire in modo sostenibileNon si torna indietro dal Green, dalla trasformazione, dalla transizione energetica ed ecologica che con grande fatica abbiamo intrapreso e con grande impegno anche da parte di moltissime imprese ita ... notizie.it

Ue: in Italia il made in Europe suscita consensi ma fiducia è ancora miraggio. x.com

Onda TV. . I ceramisti di Santo Stefano di Camastra del Distretto della ceramica “Made in Sicily” si sono ritrovati per guardare oltre i confini della tradizione - facebook.com facebook