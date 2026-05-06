In un procedimento giudiziario a Macerata, un uomo di 37 anni è stato assolto perché le prove contro di lui sono risultate insufficienti riguardo alle accuse di violenze e sequestro di persona. Durante il processo, sono stati analizzati i racconti della donna, che sono variati nel tempo. Inoltre, i giudici hanno deciso di rivalutare il certificato medico presentato dalla vittima, portando alla decisione di assolvere l’imputato.

? Cosa scoprirai Come sono cambiati i racconti della donna durante il processo?. Perché i giudici hanno riconsiderato il certificato medico della vittima?. Quali prove hanno portato all'assoluzione per i reati di sequestro?. Cosa accadrà ora riguardo all'accusa specifica di lesioni fisiche?.? In Breve Vittima ha presentato certificato medico con prognosi di 30 giorni.. Giudici rimettono gli atti alla procura per l'ipotesi di reato lesioni.. Eventi avvenuti tra settembre 2022 e gennaio 2023 tra Recanati e Loreto.. Difesa dell'imputato è stata curata dall'avvocato Sandro Pugliese.. I giudici del collegio a Macerata hanno assolto un uomo di 37 anni, residente a Recanati, ieri in seguito alle accuse di sequestro, maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della sua ex compagna di 40 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macerata, assolto il 37enne: insufficienti prove su violenze e sequestro

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