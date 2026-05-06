Macello di Prosecco 2500 firme contro la riapertura

Una petizione su Change.org ha raccolto finora 2500 firme per chiedere di non riaprire il macello di Prosecco. La richiesta si basa sulla volontà dei firmatari di impedire la riattivazione dell’impianto. La questione riguarda la possibile ripresa delle attività presso l’area, che ha suscitato reazioni tra i cittadini e le associazioni locali. La decisione sulla riapertura non è ancora stata presa ufficialmente.

Sono già in 2500 i firmatari della petizione su Change.org che chiede di non riaprire il macello di Prosecco. Poco più di un mese fa era passata quasi all'unanimità in consiglio comunale la delibera che consente al Comune di Trieste di acquistare lo stabile, basata in gran parte su ragioni di.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Leggi anche: Scanzi contro un anziano: il giornalista chiede un risarcimento di 2500 euro per un'offesa sui social Contro la riapertura del padiglione russo alla Biennale di VeneziaLa Russia non partecipa alla Biennale dal 2022, quando dopo l’invasione dell’Ucraina il curatore e gli artisti scelti per il padiglione russo...