M come montagna per un turismo che rafforza filiere locali e occupazione

La montagna viene presentata come un luogo ricco di natura, cultura e tradizioni enogastronomiche, con attività sportive e ricreative. Questa valorizzazione mira a sostenere le filiere locali e a creare opportunità di occupazione nelle comunità di montagna. L’obiettivo è promuovere un turismo che sfrutti le risorse sostenibili del territorio, offrendo ai visitatori esperienze autentiche e diversificate.

(Adnkronos) – Promuovere la montagna come scrigno di natura, cultura, enogastronomia, sport, tempo libero e risorsa sostenibile in grado di offrire esperienze uniche e opportunità alle economie locali. In quest’ottica il turismo di montagna valorizza un modello di sviluppo slow e sostenibile, fondato sul rispetto dell’ambiente, sulla tutela delle tradizioni e sulla promozione delle eccellenze. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Nuovi supermercati, occupazione e filiere locali: in crescita i numeri di Despar NordNel 2025 Despar Nord (e quindi la rete di vendita che include l'Emilia-Romagna) consolida il proprio percorso di sviluppo registrando un fatturato al... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Professioni di montagna, nasce l'Hub per formare i giovani delle terre alte; Via reti e materassi dai bivacchi: la provocazione del CAI Veneto contro il turismo dell'improvvisazione; Confesercenti: turismo in crescita, boom della montagna bresciana; Valanga di euro per il turismo di montagna. M come montagna, per un turismo che rafforza filiere locali e occupazioneProgetto ideato da Pro Brixia, azienda speciale della Camera di commercio di Brescia, intervista al presidente Zini ... adnkronos.com Turismo in montagna in Lombardia, finanziamento da 2,3 milioni per due progetti: ecco quali sonoMilano, 5 maggio 2025 – Nell’ambito dei fondi del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) del progetto Montagna Italia il Ministero del Turismo ha destinato più di 2,3 milioni di euro per la valorizzazione ... ilgiorno.it Amanti della montagna friulana - facebook.com facebook Ogni volta che un lupo uccide un cane, in Italia si scatena una bufera. La lettera aperta di "Io non ho paura del lupo" riaccende il dibattito sulla convivenza in montagna. x.com